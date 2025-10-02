Uomini e Donne l' opinione della puntata | Sara Gaudenzi smonta Flavio Ubirti è troppo noioso

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 2 ottobre 2025 su Canale 5, Sara Gaudenzi attacca il tronista Flavio Ubirti. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Sara Gaudenzi smonta Flavio Ubirti, è troppo noioso

In questa notizia si parla di: uomini - donne

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Uomini e Donne, inquietante commento su Roberta Di Padua: la sua reazione

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Un esercito di 12 milioni di donne e uomini a cui è dedicata una giornata speciale dove si celebra l'amore, il valore della famiglia, la tradizione e la memoria. I nonni aiutano anche piano sul economico: uno su tre fa la differenza nel bilancio. Articolo completo Vai su Facebook

Guai a chiedere pietà per uomini, donne e bambini israeliani rapiti dai tagliagole islamisti di Hamas. A parti rovesciate, è la stessa spaventosa cecità che caratterizza i pochissimi e sempre più grotteschi sostenitori di Netanyahu rimasti su piazza - X Vai su X

Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 1/10/25 - Ok, ieri era un pensiero, oggi è una certezza: ho una nuova protetta a Uomini e Donne ed è proprio Cinzia Paolini. Segnala isaechia.it

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gemma perde la testa, la dama scatenata contro Magda - Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 1° ottobre 2025 su Canale 5, Gemma scatenata contro Magda a causa di Mario Lenti. Da msn.com