Uomini e Donne chi è Magda del trono over | età lavoro e passato

Magda di Uomini e Donne è uno dei nomi più discussi della nuova stagione del trono over. Apparsa recentemente nel parterre delle dame, ha immediatamente catalizzato l’attenzione per il suo stile raffinato e per la conoscenza con Mario Lenti, il cavaliere conteso anche da Gemma Galgani. Di lei si sa ancora poco, ma il pubblico ha già capito che non è un volto da sfondo. Ecco tutto quello che sappiamo su età, lavoro e passato di Magda. Uomini e Donne, chi è Magda: la nuova dama del trono over. Magda è entrata da poco nel cast di Uomini e Donne, ma ha già lasciato il segno. Elegante, riservata e diretta, è stata subito affiancata a Gemma Galgani come nuova potenziale rivale. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, chi è Magda del trono over: età, lavoro e passato

