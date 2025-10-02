Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 2 ottobre 2025 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di mercoledì 1 ottobre 2025 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata spazio alla nuova conoscenza di Gemma con il cavaliere Mario. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende ancora da Cinzia: la dama ha trascorso la notte con il cavaliere Rocco, ma la loro “conoscenza” non convince il parterre. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 2 ottobre 2025 in diretta testuale con Video da Witty Tv. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (2 ottobre 2025) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TV

In questa notizia si parla di: uomini - donne

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Uomini e Donne, inquietante commento su Roberta Di Padua: la sua reazione

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Le esterne di Mario e l'accesa discussione tra Gemma e Magda, mentre Cinzia... Guarda cos'è successo nella puntata di oggi di #UominieDonne, CLICCA QUI https://wittytv.it/uomini-e-donne/mercoledi-1-ottobre/… - X Vai su X

È finita la storia d’amore, nata a Uomini e Donne, tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno L’ex corteggiatore ha dato l’annuncio sui social: “I motivi della nostra rottura sono molto più semplici di tutto quello che abbiamo letto, molti di voi se lo aspettavano e l - facebook.com Vai su Facebook

Uomini e Donne, anticipazioni: Isabella perde la pazienza e volano schiaffi in studio - Ieri, martedì 30settembre 2025, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. comingsoon.it scrive

Uomini e donne, anticipazioni: Isabella perde le staffe e dà due schiaffi a Christian - Nel corso della registrazione del 30 settembre, Isabella ha dato due sberle a Christian prima di chiudere la loro conoscenza ... Come scrive it.blastingnews.com