Un' unica rete in tutta la provincia per vaccinarsi contro l' influenza stagionale

Veronasera.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In provincia di Verona ha preso il via ieri, 1° ottobre, la campagna vaccinale antinfluenzale. Un'iniziativa che si presenta come uno sforzo collettivo, coinvolgendo in un'unica rete l'Ulss 9 Scaligera, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le farmacie aderenti, per. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: unica - rete

Rete unica, dialogo in stallo. Mina Antitrust sulle nozze

Rete unica, frenata Kkr sul protocollo d'intesa. La partita resta in stallo

Rete unica, dialogo in stallo. Mina Antitrust sulle nozze - C'è un grosso ostacolo che si frappone al progetto del governo di realizzare la rete unica fondendo Fibercop (l'ex rete di Tim) e Open Fiber. Segnala ilgiornale.it

Arezzo, smantellata maxi rete dello spaccio che riforniva la movida del centro e di tutta la provincia - Erano loro i fornitori della droga (soprattutto coca) che rendeva più piccanti le notti della movida, nel centro di Arezzo ma anche in periferia e in altre località della provincia. Lo riporta corrierefiorentino.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Unica Rete Tutta Provincia