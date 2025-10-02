Un' onda travolge una barca a Reggio Calabria | morto un pescatore
AGI - Un uomo di 77 anni, Paolo Tarsia, è morto mentre era impegnato in una battuta di pesca, al largo di Punta Pellaro, frazione di Reggio Calabria. Il fatto è avvenuto stamane quando un'onda ha travolto la barca su cui si trovava. Inutile il tentativo di una persona che, accortasi di quanto accadeva, si è tuffata in mare per soccorrerlo. Il cadavere è stato recuperato dalla Guardia Costiera. "Destino crudele - ha commentato il sindaco Giuseppe Falcomatà - per un uomo impegnato in un'attività che certamente praticava da anni con esperienza, passione e spensieratezza. Il mio cordoglio e quello dell'intero Consiglio comunale, giungano alla sua famiglia, costretta a un grande dolore per la drammaticità di un evento che ha scosso la comunità e soprattutto gli amanti del mare e della pesca". 🔗 Leggi su Agi.it
