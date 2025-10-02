Generare idee forti in tempi complessi. La Tenuta Santa Caterina di Grazzano Badoglio (Asti), nel cuore del Monferrato, ospita la quinta edizione del Decamerone delle Idee, evento esclusivo di confronto ad alto livello su temi economici, sociali e geopolitici. Ideato da Andrea Camaiora e promosso dal Gruppo The Skill, l’appuntamento si conferma anche nel 2025 come un cenacolo fra i più rilevanti del panorama nazionale, che opera lontano dai riflettori e dai canali consueti. Al centro della tre giorni, il rapporto tra Italia e Francia – partner storici in campo commerciale e culturale – in un momento di incertezza politica per Parigi e di transizione energetica per l’intera Europa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

"Un'occasione di condividere pensiero, visione e responsabilità in un momento cruciale per l'Italia e per l'Europa"