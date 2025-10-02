Uno studente si incatena fuori dall’Ufficio scolastico di Rimini la protesta per la Flotilla – Il video

Open.online | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno studente dell’Organizzazione Studentesca d’Alternativa si è incatenato fuori dallUfficio Scolastico Regionale della Provincia di Rimini dove altri compagni hanno letto le rivendicazioni del gesto, rilanciate anche in un video sul profilo Instagram del collettivo. «Gli studenti di Rimini – scrivono in un comunicato – stanno con la Palestina, lo abbiamo dimostrato con i picchetti, le raccolte firme, le azioni e le mobilitazioni degli ultimi due anni, intensificati nelle ultime due settimane per quello che sta succedendo a largo delle coste di Gaza con la missione umanitaria della Global Sumud Flotilla». 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: studente - incatena

Cerca Video su questo argomento: Studente Incatena Fuori Dall8217ufficio