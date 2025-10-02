Uno studente si incatena fuori dall’Ufficio scolastico di Rimini la protesta per la Flotilla – Il video
Uno studente dell’Organizzazione Studentesca d’Alternativa si è incatenato fuori dall’Ufficio Scolastico Regionale della Provincia di Rimini dove altri compagni hanno letto le rivendicazioni del gesto, rilanciate anche in un video sul profilo Instagram del collettivo. «Gli studenti di Rimini – scrivono in un comunicato – stanno con la Palestina, lo abbiamo dimostrato con i picchetti, le raccolte firme, le azioni e le mobilitazioni degli ultimi due anni, intensificati nelle ultime due settimane per quello che sta succedendo a largo delle coste di Gaza con la missione umanitaria della Global Sumud Flotilla». 🔗 Leggi su Open.online
Gli studenti sono partiti in corteo dopo aver impedito l’accesso in classe ai ragazzi. La manifestazione si è diretto verso la sede del provveditorato dove hanno appeso striscione e ‘incatenato’ un cassonetto davanti all’entrata Vai su Facebook