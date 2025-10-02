Uno Spider-Man sarà presente in Avengers | Doomsday ma quale?

Spider-Man si è dimostrato il più grande richiamo dell’MCU durante la Saga del Multiverso e, sebbene i Marvel Studios ricevano una parte dei profitti, i film rimangono una coproduzione con la Sony Pictures. Il lancia-ragnatele tornerà finalmente in Spider-Man: Brand New Day, in uscita la prossima estate. Tuttavia, ci sono voci contrastanti sulla possibile apparizione del Peter Parker di Tom Holland in Avengers: Doomsday. Ora è un supereroe di strada, quindi un’alleanza con i più potenti eroi della Terra per combattere una minaccia multiversale come il Dottor Destino contraddice in qualche modo il suo nuovo status quo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it