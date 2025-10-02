Uno Spider-Man sarà presente in Avengers | Doomsday ma quale?

Cinefilos.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spider-Man si è dimostrato il più grande richiamo dell’MCU durante la Saga del Multiverso e, sebbene i Marvel Studios ricevano una parte dei profitti, i film rimangono una coproduzione con la Sony Pictures. Il lancia-ragnatele tornerà finalmente in Spider-Man: Brand New Day, in uscita la prossima estate. Tuttavia, ci sono voci contrastanti sulla possibile apparizione del Peter Parker di Tom Holland in Avengers: Doomsday. Ora è un supereroe di strada, quindi un’alleanza con i più potenti eroi della Terra per combattere una minaccia multiversale come il Dottor Destino contraddice in qualche modo il suo nuovo status quo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: spider - presente

spider man sar224 presenteDove acquistare le Magic di Spider-Man a prezzi umani, ancora per poco - Man su Amazon: ci sono quasi tutti i prodotti della line- Da smartworld.it

Marvel's Spider-Man 2, un iconico edificio non sarà ancora una volta presente nel gioco - Man 2 proporrà una mappa ancora più ampia rispetto a quella dei due precedenti giochi di Insomniac Games dedicati all'Uomo- Scrive multiplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Spider Man Sar224 Presente