Uno spettacolo per ricordare gli alpini al Vajont
Sabato 11 ottobre alle ore 20:30 presso l’Auditorium Comunale di Povoletto, tornerà in scena lo spettacolo “Binario contorto – Gli Alpini nel fango del Vajont”.In occasione del 62° anniversario della catastrofe, una lettura scenica accompagnata da immagini dell’epoca racconterà la storia di quei. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
In questa notizia si parla di: spettacolo - ricordare
“Gli Invisibili": lo spettacolo teatrale per ricordare il coraggio silenzioso dei Giusti
Clarinetto e voce, uno spettacolo per ricordare Marco Frigerio
Dolci momenti da ricordare… Il buffet del Podere Santa Lucia è un vero spettacolo per gli occhi e per il palato. Mignon golosi, frutta fresca decorata con fiori eduli, creme servite con cura: ogni dettaglio è pensato per rendere speciale ogni festa. Trad - facebook.com Vai su Facebook