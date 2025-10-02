Uno spettacolo per ricordare gli alpini al Vajont
Sabato 11 ottobre alle ore 20:30 presso l’Auditorium Comunale di Povoletto, tornerà in scena lo spettacolo “Binario contorto – Gli Alpini nel fango del Vajont”.In occasione del 62° anniversario della catastrofe, una lettura scenica accompagnata da immagini dell’epoca racconterà la storia di quei. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
