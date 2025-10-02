Università Popolare Sestrese e Osservatorio Astronomico presentano le attività

Sabato 04 ottobre 2025 alle ore 16, presso l'Auditorium della ex Manifattura Tabacchi, ci sarà l'inaugurazione dell'anno accademico 2025-2026 con presentazione dei corsi e delle attività sia dell'Università Popolare Sestrese aps che dell'Osservatorio Astronomico di Genova (OAG).Attività suddivise. 🔗 Leggi su Genovatoday.it