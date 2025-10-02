Università occupata manifestazioni in centro e licei in protesta Firenze si mobilita per Gaza e la Flotilla
Firenze, 2 ottobre 2025 – Mattinata di passione e protesta a Firenze, dove migliaia di studenti sono scesi nuovamente in piazza per manifestare contro il blocco della Flotilla da parte dell’esercito israeliano. Dopo l’appello del segretario della Cgil di bloccare tutto, oltre 300 universitari hanno occupato la facoltà di via Laura annunciando il blocco didattico ad oltranza. Chiedono lo stop a qualunque tipo di accordo con le università israeliane e una presa di distanza dalla Leonardo, azienda fiorentina specializzata nella produzione di armamenti. Striscioni, cori, bandiere della Palestina e Kefie. 🔗 Leggi su Lanazione.it
