Università di Pavia si insedia il nuovo rettore Alessandro Reali La parità di genere? Rispettata nella squadra
Pavia – Dieci prorettori con un’età media di 54 anni che saranno affiancati da 26 delegati scelti da un’ampia rappresentanza dei 18 dipartimenti: in Università è ufficialmente iniziato il rettorato di Alessandro Reali. Ieri, giorno d’insediamento, la presentazione della sua squadra composta da Enrica Calleri (didattica), Giancarlo Sangalli (ricerca), Federica Villa (valorizzazione delle conoscenze), Matteo Alvaro (affari internazionali), Pietro Previtali (organizzazione e risorse), Alessandro Greco (patrimonio architettonico e culturale), Tomaso Vecchi (affari istituzionali), Cesare Zizza (persona e diritto allo studio), Raffaele Bruno (scienze mediche) e Cristina Campiglio (affari giuridici, prorettrice vicaria per l’anno accademico 20252026). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: universit - pavia
