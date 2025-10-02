Università ' Auge' e Ambasciata del Burundi insieme per la formazione internazionale

Promuovere studi, arti, scienze e cultura significa anche “esportare” conoscenza, aprendo nuove strade di collaborazione tra popoli e istituzioni. Con questo spirito, l’Accademia Universitaria AUGE, guidata dal Rettore Prof. Avv. Giuseppe Catapano, ha siglato un importante accordo con. 🔗 Leggi su Casertanews.it