Universal e Warner vicine a un accordo storico per le licenze AI nella musica per difendere gli artisti dalle canzoni artificiali
Universal Music e Warner Music sono prossime a siglare accordi di licenza con aziende del settore dell’intelligenza artificiale, secondo il Financial Times. L’obiettivo è regolamentare l’uso delle loro opere nella generazione musicale da parte dell’IA e nel training di modelli, stabilendo compensi trasparenti per gli autori. Questo passo potrebbe segnare una svolta nell’industria musicale, che da tempo si confronta con l’espansione dell’IA generativa. Verso un “copyright” per l’IA musicale. I colloqui interessano la Universal e la Warner e diverse startup come ElevenLabs, Stability AI, Suno, Udio e Klay Vision, oltre a società del tech come Google e Spotify. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
