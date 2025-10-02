Unità contro genocidio e l’aggressione alla Flotilla | si sciopera anche a Brindisi

Anche a Brindisi parte la mobilitazione a sostegno della Global Sumud Flotilla e per la pace in Palestina. Uno sciopero generale nazionale è stato proclamato per la giornata di domani, venerdì 3 ottobre, a seguito del fermo, da parte della Marina israeliana, dei volontari che a bordo di decine di.

