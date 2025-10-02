Unità contro genocidio e l’aggressione alla Flotilla | si sciopera anche a Brindisi

Anche a Brindisi parte la mobilitazione a sostegno della Global Sumud Flotilla e per la pace in Palestina. Uno sciopero generale nazionale è stato proclamato per la giornata di domani, venerdì 3 ottobre, a seguito del fermo, da parte della Marina israeliana, dei volontari che a bordo di decine di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: unit - genocidio

Nel suo intervento show all'Assemblea delle Nazioni Unite, Netanyahu nega genocidio e carestia nella Striscia di Gaza: "Finiremo il lavoro per sconfiggere Hamas". Decine di delegati lasciano l'aula. L'inviata Lucia Goracci per il Tg3 delle 19 del 26 settembre - facebook.com Vai su Facebook

Nel suo intervento show all'Assemblea delle Nazioni Unite, Netanyahu nega genocidio e carestia nella Striscia di Gaza: "Finiremo il lavoro per sconfiggere Hamas". Decine di delegati lasciano l'aula - X Vai su X

Festival di Venezia, gli artisti contro il genocidio: ecco perché l'assenza (già annunciata) di Gal Gadot è politica - Festival di Venezia, il genocidio condannato da Venice4Palestine e l'assenza di Gal Gadot: l'82esima edizione è già una delle più politiche di sempre Il Festival di Venezia 2025 si apre in un clima ... vogue.it scrive

Venezia, militanti in motonave alla Mostra del Cinema: «Tutti in corteo contro il genocidio a Gaza» - Sono queste le due principali richieste al centro della manifestazione «Stop al genocidio in Palestina» in programma sabato alle 17 con partenza da Santa ... Da corrieredelveneto.corriere.it