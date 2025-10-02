Unirai | A Porta a Porta garantito il pluralismo
ROMA – “Porta a Porta si conferma ancora una volta uno spazio di confronto pluralista, in cui tutte le posizioni possono essere espresse senza condizionamenti. Anche nell’ultimo dibattito, nonostante i toni accesi, è stato garantito equilibrio e piena libertà di intervento a tutti i partecipanti. A Porta a Porta l’attivista Tony La Piccirella ha infatti, come sempre accade da decenni, espresso liberamente e senza alcuna censura le proprie posizioni”. E’ quanto afferma l’Unirai, liberi giornalisti Rai, in una nota a proposito di “Porta a Porta”, lo storico talk show di Raiuno condotto da Bruno Vespa (foto). 🔗 Leggi su Lopinionista.it
In questa notizia si parla di: unirai - porta
Baby gang: aggredita la giornalista Chiara Giannini. A Padova mentre girava un reportage per Porta a Porta. Solidarietà Unirai Figec - Cisal. Leggi tutto su Giornalisti Italia: - facebook.com Vai su Facebook
Unirai: “A Porta a Porta garantito il pluralismo” - "Porta a Porta si conferma ancora una volta uno spazio di confronto pluralista, in cui tutte le posizioni possono essere espresse senza ... Riporta lopinionista.it