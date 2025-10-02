Unicredit prepara l’addio alla Russia | Clienti allontanati e stop ai nuovi

di Andrea Ropa MOSCA Quintuplicare le commissioni per poi raddoppiarle di nuovo. Sembra la trama di una commedia surreale e invece è la strategia di Unicredit per dire addio alla Russia. Da ieri, infatti, i costi dei servizi corporate sono quintuplicati, passando da 20-30mila rubli al mese a oltre 100mila, e dal primo dicembre raddoppieranno di nuovo. Parallelamente, lo sportello clienti è chiuso: niente più nuovi ingressi. "Gentilmente", come ironizza il quotidiano economico russo Kommersant, Unicredit sta accompagnando la sua clientela verso l’uscita. Il messaggio è chiaro: il gruppo italiano vuole andarsene da Mosca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Unicredit prepara l’addio alla Russia: "Clienti allontanati e stop ai nuovi"

In questa notizia si parla di: unicredit - prepara

