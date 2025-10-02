Un Mondiale da ricordare. Sei giorni di pura adrenalina per Gianmarco Garofoli dopo la chiamata del ct Marco Villa per sostituire l’amico Giulio Pellizzari, ammalato. In tutta fretta ha programmato il volo e preparato le valigie. Allenamenti, riunioni e domenica la gara, durissima, chiusa al 22esimo posto. A Kigali, in Ruanda, per un Mondiale storico, il primo in Africa. "In pochi giorni ho vissuto emozioni fortissime: dal fare le valigie di corsa a trovarmi catapultato in Ruanda - racconta il professionista di Castelfidardo, 23 anni tra pochi giorni -. Tutto è successo così velocemente che non ho neanche avuto il tempo di realizzare che stavo vivendo uno dei sogni della mia vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Un’esperienza incredibile. Gara più dura della mia vita"