Un’enorme c*** Grande Fratello Jonas nel mirino | il pubblico contro di lui dopo il suo intervento

Al Grande Fratello non mancano mai i momenti bizzarri, ma questa volta Jonas Pepe è riuscito a sorprendere tutti con una confessione che ha il sapore del surreale. Durante una chiacchierata con Francesco Rana, il concorrente ha raccontato un episodio personale che lo ha visto, anni fa, protagonista di un gesto inaspettato. A soli 19 anni scrisse una lettera a Giacomo Leopardi. Non si è trattato di un gioco di parole, ma di una vera e propria missiva indirizzata al celebre poeta di Recanati, con tanto di rimprovero per la sua visione cupa dell’esistenza. Il racconto ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico e dei coinquilini. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: enorme - grande

Un enorme squalo bianco appare negli USA: è Contender, il più grande mai marcato

“Un enorme asteroide grande quanto la Torre di Pisa sfiorerà la Terra il 28 luglio”: lo ha annunciato la NASA

Un enorme incendio sta devastando l'Isola di Vancouver, che si trova dirimpetto all'omonima grande città della costa pacifica del Canada

Un grande abbraccio a @matteoricci per l’enorme lavoro che ha fatto nella sua regione. Grazie Matteo della tua generosa passione per le #Marche - X Vai su X

Dedicato ai nuovi Mister del San Polo Calcio Un grande benvenuto e un enorme in bocca al lupo ai nostri nuovi Mister! Che sia un anno speciale x voi, una nuova avventura che possa donarvi tante soddisfazioni. E a chi ritroviamo Sia un anno positiv - facebook.com Vai su Facebook

Grande Fratello, notte di caos e tensioni: cosa è successo nella Casa - Un video della nuova edizione del GF sta già diventando virale: battaglia di cuscini a notte fonda e prima polemica in Casa ... dilei.it scrive

Grande Fratello, bagno e doccia gelata dopo la diretta/ Francesco e Giulia scatenano il caos nella casa - Dal bagno in piscina alla doccia gelata in giardino, i nuovi concorrenti del Grande Fratello si divertono e scatenano il caos nella casa ... Secondo ilsussidiario.net