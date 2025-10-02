Un’asta di opere d’arte per finanziare la rinascita delle periferie di Roma
Ben 36 opere d'arte di grande valore, appartenenti alla Fondazione Charlemagne, finiranno all'asta per finanziare progetti di rigenerazione sociale nelle periferie di Roma. Data e luogo: 21 ottobre alle 18.30 nella Casa d'Aste Arcadia. Opere all'asta a RomaL'iniziativa della Fondazione. 🔗 Leggi su Romatoday.it
