Un’altra fabbrica chiude i cancelli | è la volta di Leggaro
Un altro tavolo di crisi nel bolognese, dopo l'annuncio di chiusura e nuovi licenziamenti alla Leggaro Composites Mind di Zola Predosa, che produce componenti in materiali compositi per i settori medicale e automotive. Oggi, 2 ottobre, Fiom-Cgil ha guidato uno sciopero delle maestranze contro la. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Bassetti chiude, fine di un’epoca: catene ai cancelli della fabbrica di Rescaldina - I cancelli sono stati chiusi con le catene: lo stabilimento Bassetti di via per Legnano a Rescaldina, ultimo presidio della grande tradizione tessile dell’Alto ... Scrive msn.com