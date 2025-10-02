Un’altra fabbrica chiude i cancelli | è la volta di Leggaro

Bolognatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un altro tavolo di crisi nel bolognese, dopo l'annuncio di chiusura e nuovi licenziamenti alla Leggaro Composites Mind di Zola Predosa, che produce componenti in materiali compositi per i settori medicale e automotive. Oggi, 2 ottobre, Fiom-Cgil ha guidato uno sciopero delle maestranze contro la. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: altra - fabbrica

un8217altra fabbrica chiude cancelliBassetti chiude, fine di un’epoca: catene ai cancelli della fabbrica di Rescaldina - I cancelli sono stati chiusi con le catene: lo stabilimento Bassetti di via per Legnano a Rescaldina, ultimo presidio della grande tradizione tessile dell’Alto ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Un8217altra Fabbrica Chiude Cancelli