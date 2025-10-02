In arrivo il “ Kit Sos ” di Apa Confartigianato per le aziende colpite dall’ alluvione. Il presidente Giovanni Mantegazza e il segretario generale Enrico Brambilla hanno incontrato il Consiglio di aggregazione di Meda, guidato da Maria Pia Colombo, titolare della storica impresa medese Anna Monti. All’incontro hanno preso parte anche la capo ufficio del presidio di Meda, Giuliana Crippa, e una quindicina di imprenditori, che si sono fatti portavoce delle preoccupazioni delle aziende devastate dalla furia del maltempo. Le aziende chiedono interventi immediati per l’emergenza, insieme a soluzioni che mettano in sicurezza la città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Una task-force solidale “Kit Sos” per le aziende