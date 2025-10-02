Una riserva e un irrecuperabile | lo scambio perfetto tra Inter e Juve

La pazza idea di mercato che può accontentare entrambi i club. E i due giocatori Scambi tra Juve e Inter, ovvero tra le acerrime rivali del calcio italiano, si contano davvero sulle dita di una mano. Al massimo di due. L’ultimo tra Carini e Cannavaro fu ai limiti della realtà, mentre l’ultimissimo poteva chiudersi quasi dodici anni fa: Vucinic per Guarin, che alla fine fece saltare da Thohir dopo le proteste dei tifosi nerazzurri. – Calciomercato.it Immaginiamo quanto possa essere difficile assumersi un rischio così elevato, ossia dare un proprio giocatore alla squadra rivale da sempre: se poi dovesse fare sfracelli, la figuraccia per il dirigente che l’ha ceduto sarebbe enorme. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

