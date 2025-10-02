Una rete di ricarica elettrica europea per gli autobus La realizzerà Daimler Buses

Aperta e sostenibile, sia dal punto di vista economico sia ambientale, la rete di ricarica dedicata agli autobus elettrici di Daimler Bus è un passo verso un nuovo modello di mobilità.

