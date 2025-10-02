Una poltrona in pediatria L’associazione Camilla Vive per i genitori dei bimbi malati

Trasformare il dolore in speranza e solidarietà, sostenendo progetti nelle scuole e nei reparti pediatrici degli ospedali e stando accanto alle famiglie colpite dalla malattia. È con questo obiettivo che a Lissone è nata l’associazione Camilla Vive, creata dai familiari e dagli amici della giovane Camilla Monguzzi, scomparsa nel 2024 a soli 14 anni per una forma di tumore cerebrale: costituita ufficialmente nelle scorse settimane, a un anno esatto dalla morte di Camilla, l’associazione debutterà sul territorio questo weekend con un’iniziativa che si lega alla grande passione per il calcio e per il Milan della 14enne lissonese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

