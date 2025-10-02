Una poltrona in pediatria L’associazione Camilla Vive per i genitori dei bimbi malati
Trasformare il dolore in speranza e solidarietà, sostenendo progetti nelle scuole e nei reparti pediatrici degli ospedali e stando accanto alle famiglie colpite dalla malattia. È con questo obiettivo che a Lissone è nata l’associazione Camilla Vive, creata dai familiari e dagli amici della giovane Camilla Monguzzi, scomparsa nel 2024 a soli 14 anni per una forma di tumore cerebrale: costituita ufficialmente nelle scorse settimane, a un anno esatto dalla morte di Camilla, l’associazione debutterà sul territorio questo weekend con un’iniziativa che si lega alla grande passione per il calcio e per il Milan della 14enne lissonese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: poltrona - pediatria
Associazione Gioco e Benessere in Pediatria - facebook.com Vai su Facebook
Una poltrona in pediatria. L’associazione Camilla Vive per i genitori dei bimbi malati - Trasformare il dolore in speranza e solidarietà, sostenendo progetti nelle scuole e nei reparti pediatrici degli ospedali e stando accanto alle famiglie colpite dalla malattia. Segnala ilgiorno.it
Poltrone letto in pediatria al San Gerardo: realizzato il sogno di Camilla, scomparsa a 14 anni - Nelle foto i genitori della piccola Camilla, i volontari dell'associazione Una vita in rosa, una rappresentanza dei donatori, il sindaco di Lissone, il presidente Cogliati e il direttore generale ... Come scrive mbnews.it