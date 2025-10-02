Una pista ciclopedonale Grosseto-Istia d’Ombrone
GROSSETO Un collegamento sicuro, verde e sostenibile tra la città e le sue frazioni. È questo l’obiettivo del nuovo percorso ciclopedonale che unirà Grosseto a Istia d’Ombrone, lungo un tracciato di oltre 5,5 chilometri. Il progetto è stato presentato in un incontro pubblico organizzato dal Comune, alla presenza del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, dell’assessore alla Mobilità Riccardo Megale, del dirigente comunale Domenico Melone e del progettista Massimo Gualtieri. Il tracciato partirà dalla periferia est di Grosseto, in prossimità del nuovo polo commerciale Conad su via Scansanese, e si svilupperà lungo la stessa strada, attraversando le località di San Martino, Casalecci e Le Stiacciole, fino a raggiungere l’ingresso orientale di Istia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
