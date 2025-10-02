Una passeggiata per scoprire le location cinematografiche di Viterbo

La mattina di sabato 4 ottobre, gli spettatori e gli ospiti del Premio “Mattia Torre” hanno la possibilità di scoprire, in una passeggiata-racconto, il centro storico e le location cinematografiche di Viterbo, accompagnati dal critico Franco Grattarola e la guida turistica Irene Temperini.La. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

passeggiata scoprire location cinematograficheViterbo, città del cinema:una visita guidata alle location cinematografiche in occasione del Premio Mattia Torre - Tra gli eventi collaterali della prima edizione del Premio “Mattia Torre”, in programma il 3 e il 4 ottobre al Teatro dell’Unione di Viterbo, ci sarà un momento dedicato al capoluogo della Tuscia e al ... Scrive tusciaup.com

