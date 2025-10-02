Una passeggiata per scoprire le location cinematografiche di Viterbo

La mattina di sabato 4 ottobre, gli spettatori e gli ospiti del Premio “Mattia Torre” hanno la possibilità di scoprire, in una passeggiata-racconto, il centro storico e le location cinematografiche di Viterbo, accompagnati dal critico Franco Grattarola e la guida turistica Irene Temperini.La. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

In questa notizia si parla di: passeggiata - scoprire

Una passeggiata per scoprire le bellezze naturalistiche della Faggeta di Bassano Romano

Alla Farini social week una passeggiata di quartiere per scoprire alcuni angoli nascosti della città La Farini Social Week prosegue con gli appuntamenti culturali e propone, per sabato 4 ottobre, una passeggiata di quartiere con la guida turistica Michela Guerr - facebook.com Vai su Facebook

Sarroch, una passeggiata per scoprire la storia del paese - X Vai su X

Viterbo, città del cinema:una visita guidata alle location cinematografiche in occasione del Premio Mattia Torre - Tra gli eventi collaterali della prima edizione del Premio “Mattia Torre”, in programma il 3 e il 4 ottobre al Teatro dell’Unione di Viterbo, ci sarà un momento dedicato al capoluogo della Tuscia e al ... Scrive tusciaup.com