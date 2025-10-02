Una notte di cortei spontanei per la Flotilla

Proteste in tutta Italia: cortei, stazioni e porti bloccati. Oggi nuove manifestazioni, domani sciopero generale L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

una notte di cortei spontanei per la flotilla

notte cortei spontanei flotillaNotte di cortei nelle città italiane, in solidarietà con la Flotilla. Venerdì sciopero generale - A Napoli occupati i binari della stazione, a Roma migliaia di persone hanno cercato di raggiungere Palazzo Chigi, a Bologna i manifestanti chiedono le ... Segnala huffingtonpost.it

notte cortei spontanei flotillaFlotilla, in piazza da Roma a Milano. Occupate le stazioni Fs: caos treni. Sciopero generale il 3 ottobre. SaIvini: sindacati irresponsabili, pronta la precettazione - Global Sumud Flotilla abbordata da Israele davanti a Gaza, cosa succede in Italia dopo il blitz: le proteste in diretta. Lo riporta quotidiano.net

