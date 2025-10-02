Una medicina sempre più umana | Il paziente deve sentirsi a casa Qui le persone mettono il cuore

Non solo bisturi e terapie. Al reparto di Chirurgia generale e oncologica del ‘ Morgagni-Pierantoni ’ l’ umanizzazione è entrata con i colori dei fiori e la leggerezza delle nuvole: lungo i corridoi i pazienti e gli operatori possono ora ammirare scorci di campagna, cieli tersi e mare cristallino, mentre nel punto di lavoro degli infermieri le immagini della natura addolciscono l’attesa. "Vorrei ringraziare l’ Istituto Oncologico Romagnolo (Ior) – spiega Giorgio Ercolani, direttore del servizio – che ha reso possibile questo progetto e si è fatto carico di reperire i fondi, e il Lions Club, che ha contribuito con la camminata dei Babbi Natale, alla quale hanno partecipato oltre mille persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una medicina sempre più umana: "Il paziente deve sentirsi a casa. Qui le persone mettono il cuore"

