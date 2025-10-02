Una masterclass e un concerto aprono l’anno didattico di Proxima Music
Una masterclass e un concerto inaugurano il nuovo anno didattico di Proxima Music. La scuola cittadina ha avviato i corsi di canto e strumento per tutte le età ma, come tradizione, il periodo di ripartenza sarà scandito anche da un evento aperto alla città per la formazione e la condivisione.
In questa notizia si parla di: masterclass - concerto
Giuliana Jazz Festival, la masterclass di chitarra e il concerto di Massimo Varini aprono la terza edizione
Applauditissimo concerto finale degli allievi della masterclass diretta dal M° Walter Attanasi e dedicata a Giacomo Puccini, ieri, nella Cappella barocca dell'Istituto Italiano di Cultura di Praga. La masterclass ha visto impegnati per una settimana giovani alli
Concerto conclusivo della masterclass di oboe - Per «Donizetti Festival Fiati», il festival dedicato alle mille sfumature degli strumenti a fiato, appuntamento con il concerto conclusivo della masterclass di oboe di Bran Nolf.
Concerto conclusivo della masterclass di clarinetto - Per «Donizetti Festival Fiati», il festival dedicato alle mille sfumature degli strumenti a fiato, appuntamento con il concerto conclusivo della masterclass di clarinetto con Edoardo Di Cicco.