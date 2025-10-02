Una madre muore in sala parto | la vita che nasce e la morte che non doveva esserci
Concita Perna aveva 41 anni. Viveva a Lioni, un piccolo paese dell’Alta Irpinia. È entrata nella clinica Malzoni di Avellino per partorire suo figlio. Doveva essere il giorno più importante della sua vita, ed è diventato l’ultimo. Concita non c’è più, suo figlio è vivo. La spiegazione ufficiale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Avellino, 41enne muore dopo il cesareo in sala parto in clinica: salvo il neonato
Concita Perna muore a 41 anni durante il parto: un anno fa la sorella perse la vita dopo un trapianto di cuore