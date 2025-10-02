Una lettera d' intenti contro il linguaggio dell' odio legato allo sport
Provincia di Padova, Corecom (Comitato regionale per le comunicazioni) del Veneto ed Esu (Ente regionale per il diritto allo studio universitario) di Padova hanno sottoscritto una lettera d’intenti per prevenire il fenomeno dell’hate speech, il linguaggio d’odio che si manifesta sempre più. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Gemellaggio tra Bergamo e la città ucraina di Bucha, firmata la lettera d’intenti
@ispace_inc e @telespazio hanno annunciato oggi la firma di una lettera di intenti per studiare collaborazioni per il trasporto dei #satelliti della rete #Moonlight in orbita lunare, e il futuro uso dei servizi e dati di questa #costellazione. https://astrospace.it/2025/ - X Vai su X
Studentessa tappezza la città con una lettera contro la scuola: ‘Fate qualcosa di utile’ - Critiche durissime dall'alunna anonima: “Odiamo la scuola, e non è colpa nostra”. Da skuola.net
Lettera dei Nobel contro il concerto diretto da Valery Gergiev - Una lettera indirizzata a Ursula von der Leyen e al governatore Vincenzo De Luca che chiede la cancellazione del concerto del 27 luglio a Caserta diretto da Valery Gergiev ma anche l'istituzione di un ... Lo riporta ansa.it