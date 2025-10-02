Una guida speciale per l' attore nella serie Apple TV In viaggio con Eugene Levy E c' è spazio per il ricordo di nonna Elisabetta

N on è un evento comune entrare nelle stanze private del Castello di Windsor, e ancora meno esserci accompagnati dal principe William. È quello che accade nel quarto episodio della terza stagione di In viaggio con Eugene Levy, in onda il 3 ottobre su Apple TV+. Il futuro re del Regno Unito guida l’attore canadese in un tour esclusivo, offrendo un assaggio autentico della vita reale tra memoria familiare e leggerezza. Il castello di Windsor. guarda le foto Principe WIlliam, il ricordo di nonna Elisabetta. Passeggiando tra i corridoi del castello, Levy domanda: «Ti manca tua nonna?». William risponde: « Sì, in realtà mi manca, e mi manca anche mio nonno. 🔗 Leggi su Iodonna.it

