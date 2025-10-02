Una festa per riconquistare Piazza San Marco | presentato il programma al Comune
Sarà consegnato oggi 2 ottobre all’ufficio competente del Comune di Venezia il programma definitivo della Festa dei veneziani in Piazza, cioè in Piazza San Marco. Con la presentazione del programma definitivo sarà rinnovata la richiesta di ammissione dell’evento tra quelli delle “Città in festa”. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
