Una colonia israeliana in Italia Spunta il progetto sulla ‘nuova terra promessa’ ed è bufera
La vicenda è esplosa con una frase che, nelle ultime ore, ha incendiato il dibattito: “Colonia israeliana nel Salento”. Due parole che, pubblicate all’interno di un post di promozione immobiliare, hanno innescato un effetto domino imprevedibile. L’autrice è Orit Lev Marom, 54 anni, imprenditrice israeliana trasferitasi a Lecce e fondatrice di Coral 37, un’agenzia specializzata in intermediazione immobiliare. La donna, per pubblicizzare il suo progetto imprenditoriale, aveva diffuso sul sito e sui blog della società alcune foto in Puglia, accompagnate dalla descrizione di una «comunità agricola e turistica autosufficiente in cui le famiglie israeliane possano stabilirsi, coltivare il proprio cibo e sviluppare strutture educative e sanitarie condivise». 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
