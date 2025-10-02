Un weekend tutto da vivere tra cappelletti festa del vino Mei Imaginaction aquiloni e mercatini

Ravennatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutto pronto per un fine settimana ricco di appuntamenti a Ravenna e provincia, a cominciare dagli appuntamenti culinari, i mercatini vintage e anche qualche iniziativa culturale e d'intrattenimento.Degustazioni, cibo e sagreTorna a Brisighella, da venerdì a sabato, la diciottesima tappa di Borgo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: weekend - tutto

Weekend all'insegna del maltempo: «Temporali su tutto il Veneto fino a domenica sera»

Nuova ondata di caldo intenso, ma entro il weekend cambia tutto

Meteo, temporali e grandine in arrivo: allerta a Milano, Torino, Genova, Trieste e Bolzano. Al Sud ancora caldo record, ma dal weekend cambia tutto

Cerca Video su questo argomento: Weekend Tutto Vivere Cappelletti