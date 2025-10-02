Un frammento del nostro passato tanto prezioso quanto inquietante torna a “parlaci” per raccontarci una storia diversa da quella che immaginavamo. Già, perché grazie a sofisticate tecniche digitali, un gruppo di ricercatori ha ricostruito un cranio conosciuto come ‘ Yunxian 2’, rinvenuto in Cina oltre trent’anni fa e rimasto finora un enigma. L’analisi ha rivelato tratti inattesi che potrebbero spostare indietro di centinaia di migliaia di anni l’origine delle linee evolutive che hanno portato all’uomo moderno. Cosa sappiamo. L’Homo sapiens avrebbe mezzo milione di anni in più?. Secondo le nuove valutazioni, il fossile risalirebbe a circa un milione di anni fa, anticipando di almeno mezzo milione di anni la comparsa di caratteristiche considerate tipiche delle specie a grande cervello, come Homo sapiens e Neanderthal. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Un teschio di un milione di anni può riscrivere la storia dell’evoluzione umana: dall’homo sapiens all’enigma di Yunxian