Un segnale di speranza | atterrati a Fiumicino 44 profughi dall’Etiopia con i corridoi umanitari

Fiumicino, 2 0tt0bre 2025 – Il Giubileo dei Migranti, che culminerà domenica prossima con la messa celebrata da Papa Leone a San Pietro, è cominciato per Sant’Egidio, con l’arrivo questa mattina a Fiumicino di 44 profughi dall’Etiopia con i corridoi umanitari, realizzati, da questo paese, insieme alla Cei in accordo con i ministeri dell’Interno e degli Esteri. Un segnale di speranza perché – alla vigilia del 3 ottobre, giorno in cui si ricorda la tragedia di Lampedusa – sono state salvate e accolte persone provenienti in gran parte dal Sudan, dove una terribile guerra civile ha provocato in due anni e mezz o 12 milioni di sfollati interni e oltre 4 milioni di persone costrette a ripararsi nei paesi vicini come l’Etiopia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it