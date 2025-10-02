Un pulmino con a bordo turisti stranieri si scontra con un furgone | tre morti e diversi feriti

Today.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Drammatico incidente stradale questa mattina alle ore 9 sull'Aurelia a Grosseto, in direzione nord verso Livorno. Due i veicoli coinvolti, con un bilancio gravissimo: morte tre persone e rimaste ferite altre cinque, tra cui due bambini. Al momento non sono state rese note le identità delle. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pulmino - bordo

Pulmino finisce in un torrente a Recoaro Terme: a bordo un gruppo di disabili, almeno 7 feriti

Recoaro Terme (Vicenza), un pulmino con disabili a bordo esce di strada: 7 feriti

Spaventoso incidente in Italia, pulmino con a bordo disabili finisce fuori strada: il bilancio

Quali turisti stranieri spendono di più in Italia - Cresce anche il peso dei nuovi mercati (soprattutto Brasile e Australia), mentre i turisti del Golfo Persico spendono in ... tg24.sky.it scrive

La piccola Mioglia studia le lingue: “Con gli stranieri siamo più di 500” - Gli incentivi del Piano per le aree interne, per evitare spopolamento e perdita di attività economiche, aiutano. Secondo ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Pulmino Bordo Turisti Stranieri