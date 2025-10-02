Un progetto di pace L’impegno di Aisha e Irit | Vinca la convivenza
"Siamo due madri che camminano insieme, per strada, mano nella mano e abbiamo preso sulle nostre spalle la responsabilità della nostra gente, della nostra terra". Due madri, la palestinese Aisha Kateeb e Irit Hakim, israeliana, che insieme, a Morbegno, sono state protagoniste dell’incontro dal titolo "Resistere alla guerra" in una sala Ipogea gremita al limite della capienza. Hanno testimoniato un impegno umano, sociale e politico a un tempo e narrato un racconto diverso da quanto si è soliti sentire attraverso i media, un racconto al femminile, caratterizzato dalla forza e dalla tenacia, sostenuto dall’amicizia e dal rispetto, fondato sull’amore per la vita di ogni uomo e donna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Il Piano Trump: una nuova colonizzazione della Palestina Il "Piano di pace" di Trump non è un progetto per la convivenza, ma completa il piano di esproprio. Nei documenti si legge chiaramente: i palestinesi non avranno sovranità sui propri territori
