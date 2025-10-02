Un problema di salute costringe al ricovero il vescovo emerito monsignor Douglas Regattieri

Cesenatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un problema di salute ha costretto al ricovero mercoledì sera il vescovo emerito della diocesi di Cesena Sarsina, monsignor Douglas Regattieri che ha accusato dolori intestinali. Riporta la notizia il Corriere Cesenate. Gli accertamenti al Bufalini hanno individuato la causa che sarebbero dei. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: problema - salute

“Sta male”. Annullato concerto di Simone Cristicchi per un problema di salute

90 Day Fiancé: il commovente sostegno di una star durante un problema di salute del neonato

Salute mentale, incontro tra Asl 2 e associazioni: "Passi avanti, ma resta il problema del personale"

“Lo stato di salute di Marco Carta è sotto controllo”: il cantante lascia l’ospedale dopo il ricovero. Le prossime date del tour estivo sono confermate - Il cantante, tramite il proprio staff, ha aggiornato i fan in merito al problema di salute che lo ha costretto a saltare la data in programma il 3 agosto ... ilfattoquotidiano.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Problema Salute Costringe Ricovero