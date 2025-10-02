Un Principe in monopattino | William in versione pop conquista la TV

principe monopattino william versioneUn Principe in monopattino: William in versione pop conquista la TV - Il momento clou arriva quando William appare in monopattino elettrico, scusandosi con un sorridente: «Sono sempre in ritardo». vanityfair.it scrive

