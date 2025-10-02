Un Pnrr flessibile e a prova di imprese La road map di Fitto
L’Italia viaggia a vele spiegate verso la messa a terra del Pnrr. L’allora ministro per gli Affari Europei, Raffaele Fitto, lo aveva detto due anni tondi tondi fa. Ora che Fitto è alla Commissione europea, in veste di vicepresidente, la profezia si sta avverando. Con una differenza: la scadenza naturale fissata per metà 2026 ha cominciato a stare stretta da tempo a molti Paesi destinatari delle risorse, Italia inclusa. Non è un caso che proprio Roma, che nella tabella di marcia europea è tra i primi Paesi per rate incassate e impegni mantenuti in ambito di Pnrr, abbia chiesto all’Europa una maggiore flessibilità sulle scadenze del Piano. 🔗 Leggi su Formiche.net
