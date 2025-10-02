Un pezzo di Cremona alle Olimpiadi invernali | spinta bipartisan per promuovere la Vittoria Alata di Calvatone
Cremona – La Vittoria Alata di Calvatone, simbolo ai Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026. È bipartisan il sostegno, in Comune di Cremona a questa richiesta, contenuta in una mozione firmata da Alessandro Portesani, capogruppo di “Novità a Cremona” e Andrea Segalini capogruppo “Cremona Sei Tu - Virgilio Sindaco”. Un intento, sottoscritto da moltissimi altri consiglieri dei vari gruppi di maggioranza e opposizione, con l’obiettivo di fare della statua romana il simbolo di Cremona alle Olimpiadi. La statua è conservata a l Museo Archeologico di Cremona e i firmatari impegnano Sindaco e Giunta “a farsi parte attiva con la Regione Lombardia e le sedi interessate dalle Olimpiadi Invernali 2026 quali Palazzo Lombardia a Milano e i principali campi di gara per la promozione e l’organizzazione dell’esposizione della Vittoria Alata di Calvatone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: pezzo - cremona
Ringraziamo vivamente La Provincia di Cremona per il pezzo dedicato alla prima serata del Premio Viadana 2025. Città di Viadana MuVi - Biblioteca Comunale di Viadana Rete Bibliotecaria Mantovana Provincia di Mantova MuVi - Museo Civico "A. Parazzi" - facebook.com Vai su Facebook
Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Cremona lancia come simbolo la vittoria alata - ritrovata nel 1836 nei campi di a Calvatone (antica Bedriacum (tra Mantova e Cremona) è l’icona bronzea che Cremona vuole lanci ... Lo riporta msn.com
Corea, Olimpiadi invernali di PyeongChang: 5 motivi per seguirle - Dalla sfilata del Nord e del Sud sotto la stessa bandiera al record di atleti e Paesi rappresentati fino alle speranze azzurre. Scrive panorama.it