Cremona – La Vittoria Alata di Calvatone, simbolo ai Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026. È bipartisan il sostegno, in Comune di Cremona a questa richiesta, contenuta in una mozione firmata da Alessandro Portesani, capogruppo di “Novità a Cremona” e Andrea Segalini capogruppo “Cremona Sei Tu - Virgilio Sindaco”. Un intento, sottoscritto da moltissimi altri consiglieri dei vari gruppi di maggioranza e opposizione, con l’obiettivo di fare della statua romana il simbolo di Cremona alle Olimpiadi. La statua è conservata a l Museo Archeologico di Cremona e i firmatari impegnano Sindaco e Giunta “a farsi parte attiva con la Regione Lombardia e le sedi interessate dalle Olimpiadi Invernali 2026 quali Palazzo Lombardia a Milano e i principali campi di gara per la promozione e l’organizzazione dell’esposizione della Vittoria Alata di Calvatone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un pezzo di Cremona alle Olimpiadi invernali: spinta bipartisan per promuovere la Vittoria Alata di Calvatone