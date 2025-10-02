Un nuovo polmone verde per la città | aperto il Parco delle Api in via Zuccherificio
È aperto al pubblico il nuovo Parco delle Api in via Zuccherificio, uno spazio verde recuperato e riqualificato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, attraverso il bando Spazi Verdi. L’area è stata trasformata con la piantumazione di nuove essenze, la. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: nuovo - polmone
Troy Bayliss, nuovo grave incidente: "Ho sette costole rotte e un polmone perforato"
La Piccola diventa un'area verde: 520mila euro per il nuovo polmone di Lecco
Un nuovo polmone verde per Arceto Sabato 18 ottobre, alle ore 10.30, inauguriamo insieme il Parco pubblico “Dott. Aldo Guidetti”, nell’area dell’ex Latteria (via per Reggio 13). Un luogo che unisce memoria e futuro: intitolato a un medico che ha curato tre Vai su Facebook
Cardito, il nuovo polmone verde: l'annuncio del sindaco - Un nuovo grande polmone verde, con attrezzature sportive, percorsi pedonali immersi nel verde e due ingressi, sorgerà nel cuore di Cardito. ilmattino.it scrive