Un nuovo polmone verde per la città | aperto il Parco delle Api in via Zuccherificio

Padovaoggi.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È aperto al pubblico il nuovo Parco delle Api in via Zuccherificio, uno spazio verde recuperato e riqualificato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, attraverso il bando Spazi Verdi. L’area è stata trasformata con la piantumazione di nuove essenze, la. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

