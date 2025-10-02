È ufficiale: il calendario italiano si arricchisce di un nuovo giorno festivo. La Commissione Affari costituzionali del Senato ha dato il via libera definitivo al ripristino della festa nazionale del 4 ottobre, già approvata dalla Camera. Una decisione che diventa legge dello Stato e che entrerà in vigore dal 2026, dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Un passaggio simbolico, sottolineato anche dal presidente della Commissione, Alberto Balboni, arrivato proprio alla vigilia del 4 ottobre. La data è dedicata a San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, e con la nuova legge sarà celebrata con lo stesso valore di festività nazionali come il Ferragosto o il 25 aprile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Un nuovo giorno festivo in Italia”. Ora è ufficiale: la data da segnare in rosso sul calendario