Un nuovo giorno festivo in Italia Ora è ufficiale | la data da segnare in rosso sul calendario
È ufficiale: il calendario italiano si arricchisce di un nuovo giorno festivo. La Commissione Affari costituzionali del Senato ha dato il via libera definitivo al ripristino della festa nazionale del 4 ottobre, già approvata dalla Camera. Una decisione che diventa legge dello Stato e che entrerà in vigore dal 2026, dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Un passaggio simbolico, sottolineato anche dal presidente della Commissione, Alberto Balboni, arrivato proprio alla vigilia del 4 ottobre. La data è dedicata a San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, e con la nuova legge sarà celebrata con lo stesso valore di festività nazionali come il Ferragosto o il 25 aprile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Dal 2026 il 4 ottobre tornerà festa nazionale in Italia, come giorno di San Francesco - Un particolare con il santo dell'affresco Madonna in trono col bambino, angeli e san Francesco di Cimabue, nella basilica di Assisi a lui intitolata, in una foto del 2024 (ANSA/GIANLUIGI BASILIETTI) L ... Come scrive ilpost.it
Il giorno di San Francesco torna festivo in Italia? Il provvedimento sotto esame in Parlamento - In occasione dell’ottocentesimo anniversario della scomparsa di San Francesco d’Assisi, due proposte per istituire una giornata festiva. Segnala meteo.it