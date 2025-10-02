Che un consigliere comunale di area Pd, membro della direzione nazionale del Pd, Marco Boschini, consigliere a Parma, si faccia immortalare sorridente davanti a un murale con la scritta “From the river to the sea, Palestine will be free” non è una svista da social né una posa goliardica. È un gesto politico di gravità considerevole. Quel motto, letto alla lettera, indica l’intero spazio che va dal fiume Giordano al mar Mediterraneo: una fascia che comprende Cisgiordania, Gaza e lo Stato di Israele. Dire che “la Palestina sarà libera” su quell’intero perimetro significa, di fatto, non lasciare spazio alla sovranità israeliana. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Un membro della direzione Pd inneggia alla cancellazione di Israele. Schlein lo condannerà?