Un logo in rosa firmato Ccr Insieme Ets accende i riflettori sulla prevenzione

2 ott 2025

Per tutto il mese di ottobre, il logo di Ccr Insieme Ets si arricchisce di un nastro rosa: un gesto semplice, ma capace di trasformarsi in un potente promemoria quotidiano sull’importanza della prevenzione oncologica e della diagnosi precoce. Il segno del fiocco: un linguaggio che unisce Il nastro rosa, scelto a livello internazionale come emblema . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Un fiocco rosa nel logo a promemoria di prevenzione oncologica e salute - Ccr Insieme Ets ha deciso di lanciare un segnale forte e immediatamente riconoscibile in occasione di “Ottobre in rosa”, il mese dedicato alla prevenzione oncologica. Scrive mediterranews.org

