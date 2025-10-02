Un libro di corsa | Piccoli inganni crudeli

Un libro di corsaPiccoli inganni crudeli. Ho scelto di leggere Piccoli inganni crudeli per la copertina e ovviamente per il titolo. Ho pensato che, un libro con un titolo simile, chissà cosa poteva contenere. Non mi sbagliavo, non ho mai letto nulla del genere. I personaggi sono, come tutti gli esseri umani complessi e pieni di sfaccettature e la scrittrice riesce a farti empatizzare con tutti i protagonisti. Un libro con una trama fuori dagli schemi che vale la pena leggere. RECENSIONI VELOCI. 🔗 Leggi su Tpi.it

